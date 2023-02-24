受到烏俄戰爭、地緣政治、及通膨等因素的影響下，終端市場不振，大陸更因疫情的嚴格管控造成消費需求疲弱，衝擊敦泰2022年全年合併營收為129.49億元，年減少41.1％，歸屬母公司業主淨損19.12億元，每股淨損9.39元。敦泰去年大虧近一個股本，主要是因為敦泰在去年第三季時提列近25億元的存貨跌價與呆滯損失，導致當時單季每股淨損13.57元。全年平均毛利率為9.9%、年減少38.89個百分點。

敦泰去年第四季營收33.6億元，季增加41.8%、年減少40%；單季稅後淨利為3600萬，相較去年第三季轉虧為盈、年減少97.3%；單季毛利率為18.3%；每股獲利為0.14元。

敦泰財務長張維杰表示，隨著供應鏈庫存水位的逐步下降，去年第四季部份產品的急單及客戶開始啟動LTA的出貨，使得去年第四季的出貨量明顯增加，惟受到市場積極去化庫存的影響，造成產品價格跌價的壓力，使得ASP在去年第四季持續下滑。

董事長胡正大表示，第一季為智慧型手機的傳統淡季，今年農曆年前又逢大陸防疫甫開放，故1月營收受到較嚴重的影響，但春節後的訂單已有回暖跡象，顯示市場最壞的情況已經觸底，第一季表現比之前預期來的好，敦泰除了持續去化庫存外，並積極與客戶加速開發新產品，以利推進公司成長動能，市場能見度將隨著第二季度的到來將更為明朗，目前對全年的看法是審慎樂觀。