警方趁暴力討債集團主嫌陳姓男子外出買刮刮樂時，將他逮捕到案。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

警方查獲41本護照、客戶資料、摺疊刀、手指虎、鎮暴槍等證物。（崔正綱攝）

警方查獲41本護照、客戶資料、摺疊刀、手指虎、鎮暴槍等證物。（崔正綱攝）

警方查獲41本護照、客戶資料、摺疊刀、手指虎、鎮暴槍等證物。（崔正綱攝）

高雄35歲陳姓男子年前組織暴力討債集團，將被害夫妻強押至河堤旁毆打成傷，雖遭警方逮捕送辦，仍死性不改，去年涉嫌多起持刀暴力討債，曾於9月下旬持藍波刀砍傷被害人，造成被害人手部、腹部受傷。警方獲報多日循線下，於日前將陳男集團等10人逮捕，訊後依《組織犯罪防制條例》、傷害罪送辦。警方現場查獲多本護照，疑似與柬埔寨案有關，將持續調查釐清。

陳男平日與當鋪合作，當鋪以低利率噱頭吸引急需用錢被害人上門，當被害人借錢時，當鋪就會先將借款分期，隨後吩咐被害人簽下與借款雙倍金額的本票，並表示若分期內無力償還，就會要求還出雙倍的金額，企圖躲避重利罪，當鋪隨後就會指派陳男等人到被害人住處討債。

其中一對夫婦借了數萬元，但之後無力償還，遭到陳男等人強押上車，押至大寮區88快速道路堤防邊，將2人雙腳打斷，後遭警方逮捕送辦，但他依舊死性不改，又在去年9月間，將被害人相約在三民區某咖啡館談判債務，談判破裂後，率多名手下，當許多民眾面將持藍波刀砍被害人，造成被害人手部、腹部受傷大出血，現場血腥淋淋，怵目驚心。

高雄市刑事警察大隊獲報，多日循線調查下，22日晚間發現陳男與女友出現在左營區新莊仔路某間彩券行買刮刮樂，展開動員將他追捕，並在車上查獲41本護照、客戶資料、摺疊刀、手指虎、鎮暴槍等證物。

據了解，警方查扣護照，均為陳男要求借款抵押的證件，警方懷疑別有用途，可能與柬埔寨詐團案有關，將持續調查釐清。全案依《組織犯罪防制條例》、傷害、恐嚇、妨害自由等罪，移送高雄地檢署偵辦。

警方表示，高雄市警局13日至24日執行「全國同步打詐、掃黑、緝毒、肅槍行動專案」，聚焦打擊不法分子穩定社會治安，共查獲詐騙集團24件106人以及不法所得458萬4071元、不良幫派組合16件109人、槍砲案3件3人及一間改造槍械場所、涉毒人數100人以及毒工廠3處。