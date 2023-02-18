新北市淡水16日早上驚傳有男子被控欠下200萬的債務，遭人強押上車擄走，警方獲報後立刻組織專案小組展開追緝，發現2輛作案車輛往宜蘭縣礁溪的方向移動，隨即與宜蘭縣刑警大隊、宜蘭警礁溪分局合作偵辦，在當天下午4時鎖定被害人遭監禁的偏僻鐵皮屋後，警方旋即展開攻堅救出遭虐打到遍體麟傷的被害人，並現場逮捕施暴的3名男子。

淡水警方在16日下午1時許接獲47歲陳姓男子胞姊報案，指稱他疑似因為債務糾紛，在當天早上9時50分許於中正東路一段附近遭人持球棒強押上車，警方調閱該處的監視錄影器發現確有其事，4名男子將陳男強押上車後，隨即分坐2輛車往宜蘭礁溪方向逃逸。

見歹徒往宜蘭方向逃跑，淡水警方立即跨區通報宜蘭縣刑警大隊以及礁溪警分局協助偵辦，接著警方透過陳男的手機定位，確定他人身在宜蘭縣礁溪鄉匏杓崙路附近，當天下午4時許確定陳男被監禁在該處公墓附近的鐵皮屋內，警方隨即展開攻堅行動。

警方救出被打得遍體麟傷的陳男，並現場逮捕擄人歹徒44歲林姓男子、45歲林姓男子以及49歲游姓男子，查扣改造手槍1枝、子彈14顆、球棒1支、二級毒品安非他命1包及吸食器；當警方衝進現場時，還有歹徒狡辯稱「是在協商債務，又沒有怎麼樣」，但被害的陳男疑似遭他們以球棒毆打，造成全身擦挫傷且左手骨折，救出後趕緊送醫急救。

主嫌游姓男子遭逮捕。(黃敬文翻攝)

據了解，遭逮的3人前科累累，疑似因為游男日前在陳男介紹的地下匯兌管道損失200萬元，他不甘虧損且求償無門，才在當天率眾將陳男押上車到宜蘭礁溪「商討債務」，目前還有一名參與擄人的歹徒在逃，警方已鎖定對方身分，將持續追捕到案，全案依妨害自由、傷害、槍砲及毒品等罪嫌移請士林地檢署偵辦。