鍾姓男子等5人今年1月疑似囚禁求職人質，當時檢方以2嫌1萬元交保、3人無保請回，引起討論。桃園地檢署表示，當時移送機關並無提供民眾遭「囚禁」的具體事證，經偵辦後，也查無囚禁狀況，不過曾男等3人涉犯幫助詐欺、洗錢罪嫌，鍾姓主嫌則以涉犯加重詐欺罪嫌起訴。

警方今年1月時獲報疑似囚禁求職人質，送辦後檢方予以交保、無保請回，一度挨批太疏縱。檢方表示，當時並無囚禁具體事證，經偵辦後，的確也無囚禁，因此囚禁部分不起訴處分。

不過檢方查出該集團成員以每個帳戶5萬元代價，出售帳戶予鍾姓主嫌提供池男子等人所組織詐騙集團使用，導致31名被害人受騙，金額累計達958萬5028元，曾男、陳男、鍾男3人均涉犯幫助詐欺、洗錢罪嫌；鍾姓主嫌則以涉犯加重詐欺罪嫌起訴。

檢方強調，偵辦重大危害社會治安案件，第一時間均責由主任檢察官協同檢察官組成專案小組，主動指揮司法警察溯源嚴辦，秉持勿枉勿縱之原則，力求發現真實，絕不輕縱犯罪，而對於詐欺集團或各類騙取國人帳戶、財產，甚至威脅人身安全之犯罪，更將傾全力偵辦到底，絕對不寬貸，並將持續指揮司法警察齊心打擊犯罪組織，嚴懲不法份子，以守護民眾人身及財產之安全。