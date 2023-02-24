33歲的吳岳擎演出BL劇《我的牙想你》受矚目後，推出寫真集《擎書》緊抓腐女市場，24日他為寫真書宣傳。畢業於商學院的吳岳擎，對理財相當有一套，不僅投資虛擬貨幣，對股票進退場也很有研究，連看房產也具前瞻性。

吳岳擎對理財很有一套。（粘耿豪攝）

他在28、29歲就看準淡水新市鎮發展前景，買了一套30坪房，購入時1坪10幾萬，過了5年1坪已漲到30萬元，「所有的投資，房地產最保值。」而中山區也有一間爸爸留給他的房子，年紀輕輕已坐擁2房。他不諱言已經存了一桶金，但仍有房貸壓力，笑稱目前只是「單身漢」，還不到「黃金」等級。

吳岳擎推寫真書，表示對自己屁股最滿意。（粘耿豪攝）

吳岳擎與交往7年的模特兒女友蔡沁妍分合多次，2人對婚姻達不到共識，因而和平分手，「我想要結婚，但她現階段還想努力事業，沒有想要結婚。」雖已分手1年半，女方仍力挺他，自掏腰包買寫真書，「她看完說我還是她心中的樣子，她以前說我是柯基，笑起來很像，屁股也圓圓的。」2人關係仍友好，但吳岳擎表示確定不會再復合。

寫真書中吳岳擎分享爸爸過世前常對他說「信己有力」，「我爸知道我是個沒自信的人，但他很堅強很有信心。」因此常用這句話鼓勵他。爸爸在2017年因肝癌病逝，吳岳擎說很幸運爸爸走的時候和媽媽都陪在身邊，「他唯一交代我的事情就是要好好照顧媽媽。現在我年紀也比較大了，是一家之主，要承擔更多責任。」

而他在《我的牙想你》和余晉湊對，2人私下感情很好，雖然戲劇已播畢，但決定要一起自創服飾品牌，還把醜話說在先，「我們有約好，品牌可收，友誼不能賠。」