楊謹華（右）和竇智孔演夫妻。（愛奇藝國際站提供）

楊謹華（右）和曾敬驊演母子。（愛奇藝國際站提供）

楊謹華在愛奇藝原創少年成長奇幻喜劇《不良執念清除師》飾演曾敬驊的媽媽葉寶生，和竇智孔演一對夫唱婦隨的可愛夫妻。2人繼2008年《牽牛花開的日子》後，暌違15年再次合作，竇智孔形容楊謹華的氣質有如張曼玉：「她現在給我的感覺跟以前完全不一樣，她現在就有一種張曼玉的氣質，跟以前的感覺不一樣，變得比較穩定、有智慧的人，跟謹華再重新合作，我覺得蠻有趣的。」

楊謹華的角色人設是非傳統媽媽，有點暴力用拳頭解決問題，坐姿、吃相、說話動作都加倍粗魯，頂著爆炸捲髮滿臉雀斑，雀斑造型還是她要求加上去。這是她繼2006《戀愛女王》之後再次挑戰造型特別的喜劇角色，「這個角色是很可愛的，因為這個媽媽非常樂觀，她對男人有自己的一套，不管是對老公還是兒子。」

楊謹華分享自己心中當媽媽的樣子：「應該是要有幽默風趣、要會溝通、喜歡給予支持及鼓勵，像寶生（角色名）支持一永（曾敬驊飾）一樣，也可以像朋友般溝通。」楊謹華與曾敬驊有許多逗趣的片段，首次合作，楊謹華驚訝2人的好默契，「原本擔心會聊不起來，但發現他有一顆早熟的心，什麼都講，唯一像小朋友的時刻是愛講冷笑話。」曾敬驊則認為楊謹華的母親角色很像朋友，很特別，直呼2人就是一對「不良」母子。

楊謹華劇中也是一位美髮師，為此她接受美髮訓練，把玩髮型師剪刀，聽到一把剪刀要價上萬驚呆喊：「不敢碰！」還開玩笑問觀眾：「如果我開一家店，你們願意來嗎？」除了理髮師的挑戰外，楊謹華還分享演出最大的挑戰是台詞不能減或加一個字，必須按照劇本所寫的說出來，「雖然剛開始不習慣，但把它變成挑戰，就變得很有趣。寶生的個性非常樂觀，即使人生遭逢變故，她還是很努力地生活。」《不良執念清除師》將於2023年上線。