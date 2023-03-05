實境節目《光露營就很忙了》中，「光」小姐們一起騎腳踏車出去晃晃。（TVBS提供）

林心如擔任總製作人的實境節目《光露營就很忙了》，有別於過去演出戲劇狀態，無任何腳本提供給藝人，問及戲劇與實境最大的差別，林心如透露：「是真實，戲劇需要詮釋角色，實境如果太多包袱樣貌呈現，觀眾都很聰明也會知道，所以好友來大家都很放鬆、做自己，可能下午5點過後的聊天話題就不能播了。」

林心如希望來《光露營就很忙了》的好友們都可以很輕鬆、充實。（TVBS提供）

林心如（左）、楊謹華在《光露營就很忙了》中放鬆聊天。（TVBS提供）

謝欣穎在《光露營就很忙了》開心騎著腳踏車出遊。（TVBS提供）

《光露營就很忙了》4月即將播出，首支預告曝光不到一天破10萬累積觀看，5日再曝光慵懶篇預告，林心如領著姐妹們楊謹華、郭雪芙、謝欣穎、劉品言、謝瓊煖、江宜蓉體驗野外生活，騎著腳踏車、放鬆地躺在吊床上，以及坐在露營椅睡著，希望來露營的好朋友們都可以很輕鬆、充實。

劉品言錄《光露營就很忙了》穿上紅白拖放鬆坐在吊椅上。（TVBS提供）

林心如笑說自己其實最想當廢物，劉品言則表示：「在這邊很放鬆，我瀏海夾到連開機都忘了拿下來，紅白拖也乾脆直接穿著錄製。」

姐妹們還為了晚餐洗碗，在戶外騎著腳踏車時臨時下任務「最後一個回去的人要洗碗」，她們一邊吶喊騎不動了，一邊卯足全力踩動，就擔心自己是最後一個要洗大家的碗。