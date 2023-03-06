林心如登雜誌封面並接受專訪。（M'INT明潮提供）

林心如聊起女兒母愛爆棚。（M'INT明潮提供）

林心如去年打造《華燈初上》讓她再攀事業巔峰，亮眼成績有目共睹，始終沒停下腳步的林心如，工作一個接一個，除了新劇《模仿犯》待播，更將以實境秀總製作人之姿推出新節目《光露營就很忙了》，這是林心如首度操刀節目製作，至於節目會走什麼調性？林心如受訪時說：「就很chill，每位來賓都能放鬆做自己，是慢生活的療癒系實境節目。」

林心如這次率領《華燈初上》「光」酒店小姐走出戶外，錄製《光露營就很忙了》延伸實境秀，她接受《明潮》雜誌專訪時，坦言在錄影前是全然的「露營小白」，這次隨節目去了全台5個露營區，第一次睡帳棚、挑戰紮營，還被大黑蟻咬傷，即便上下山路有些辛苦，也解鎖了許多人生新體驗；她提到拍攝節目時，常被製作單位考倒，出給大家一些很難的任務，都會想直接放棄說：「算了！我們就不吃了吧！」她自認沒有露營潛能，也指出大家在露營的時候沒有特別的分工，「就是大家分工合作，看誰擅長什麼就去主動做那一塊事情，像我每天都磨咖啡豆，負責泡咖啡。」但在錄製期間與大家的密集相處讓她感到彌足珍貴，尤其晚餐的營火晚會，睡前的談心時間，都再度拉近彼此間的距離。

提到近期最想落淚的事情，當下正在挑戰戳氣球問答遊戲的林心如不加思索地秒答：「就是現在，那氣球好恐怖喔！」她也談到最近看到土耳其大地震相關新聞，其中一個5歲的姊姊身體被壓住，還護著11個月大的弟弟，讓她一想到就很難過，她告訴女兒世界上其實會有這麼不幸的事情發生，要女兒好好珍惜自己所擁有的，但女兒可能年紀太小，所以似懂非懂。

聊起女兒時的她瞬間母愛爆棚，她透露女兒最近也跟風跳影集《星期三》中的魔性舞蹈，她也有被女兒逼著一起跳，她請女兒教她跳，女兒就會感到很開心！不過最近在女兒學校也發生讓她很尷尬的情況，由於現在都戴口罩，有時候又不是看得太清楚，沒想到她就認錯人、打錯招呼，結果對方感到莫名其妙，一直看著她，讓她窘到不行。

對現階段的林心如而言，朋友是僅次於家庭的重要存在，接著才是工作與生活，深知自己個性的她說：「工作與生活是同等重要的，我發現我是一個比較需要工作的人，好像沒辦法在家裡面什麼都不做。我認為即便是結了婚的女性，生活當中也不能只有柴米油鹽，不能只有小孩老公，還是要去看看外面的世界，保有自我滿重要的。」