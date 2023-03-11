這個拍戲近40年的華裔女演員，憑藉美國科幻電影《媽的多重宇宙》裡意外捲入拯救世界任務的華裔洗衣店老闆一角，橫掃各大獎項。在即將於美國時間3月12日舉行的奧斯卡頒獎典禮，她也是呼聲最高的影后得主。

為什麼楊紫瓊能成為史上離奧斯卡影后最近的亞裔女演員？

因為她從不怕被貼標籤，不急著撕掉標籤，甚至刻意蒐集不同標籤，而這些標籤，終於拼貼成一個獨特的她。

從芭蕾舞家化身飛車女警

習武半年當亞洲第一女打仔

第1個貼在她身上的標籤，是「女打仔」。從與成龍並肩飆飛車特技的女警，到《臥虎藏龍》裡輕功武器樣樣行的女俠俞秀蓮，楊紫瓊在銀幕上始終手腳俐落。

然而她的出身，其實跟女打仔完全沾不上邊。她是馬來西亞富裕家庭的大家閨秀，自幼習芭蕾舞，15歲更負笈英國獲得皇家舞蹈學院學位，卻因為脊椎受傷，舞者夢斷，本來打算從此走向幕後，當個編舞老師。

但是她的母親不忍女兒的光芒如此埋沒，在她21歲那年，偷偷幫她報名選美比賽，沒想到一舉拿下冠軍。楊紫瓊自此決定，要努力做到本來覺得不可能的事。

選美冠軍被香港影視界相中出道，當時港片正處盛世，美貌女星如過江之鯽，如何讓自己嶄露頭角？她毛遂自薦拜師習武，打算拍武打片。

原來，她觀察到當時沒有動作女星，而有舞蹈底子的她，覺得武打就像一場大型編舞：「我能做到。」花了半年鍛鍊武藝，成功獲得在《皇家師姐》出演女警的機會，就此大紅，接連演出《警察故事》等電影，成為亞洲最知名的動作女星。

但長期走在刀尖上的日子，也曾讓她懷疑人生。1995年，她因拍片摔斷肋骨，身體劇痛，出院後好長一段時間只能緩慢走動。她心想：「我真的要為了演戲受這麼大的苦？」

以《黑色追緝令》等暴力美學經典聞名的導演昆汀・塔倫提諾（Quentin Tarantino）那時飛到香港，坐在還在休養的她身邊，細數記憶中最愛她的動作場景。楊紫瓊幡然醒悟，自己是多麼熱愛動作表演：「當我拍動作片，我感覺自己好好活著。」

武打演員，雖然讓人快速、深刻記憶，但往往跟獎項無緣，被人評為會打、不會演，許多武打出身的明星走紅後，急欲撕下標籤，走往文戲；但楊紫瓊以一身功夫從香港紅到美國，至今卻仍時常現身動作片。

但身體會痛，怎麼辦？《紐約時報》的記者跟訪發現，她有一個跟身體的「和解儀式」。信奉佛教的她，每天躺在床上做伸展運動時，會輕聲念誦佛經，用意是請求身體的原諒。

現實不孕，戲中常演媽媽

她一場近身戲竟嚇哭女主角

第2個標籤則是「母親」。在《媽的多重宇宙》裡，她飾演的母親王秀蓮和女兒喬伊之間矛盾又緊繃的關係，正是貫穿整個故事的主軸，電影終末，她意識到對女兒的愛、奔出洗衣店和女兒說：「在所有我能去的地方裡，我只想和妳在一起。」

或許是身上流露出的母性，楊紫瓊很早就開始演大姐、母親，在05年的《藝伎回憶錄》演照顧人的藝伎真美羽，在08年的《巴比倫密碼》演與主角形同母女的修女。

但她生命中的一個遺憾，就是無法當母親。1988年，出道才4年她就息影，當時她和電影公司老闆潘迪生結婚，一心只想當賢妻良母。

但生命給了她一顆檸檬，非常想要小孩的她，卻發現自己不孕。「我不希望我們在未來10年感到痛苦不堪。」為了不讓沒小孩這件事成為婚姻的墳墓，短短3年後，她摘下妻子身分重回影壇。

第2次進入影壇，她決定除了繼續帶著武打專長，也要鑽研演技。她向新聞網站Deadline憶述，她首部電影合作的一位演員，多年後對她說：「妳的表演毫無進步。」

面對這種直白的指摘，楊紫瓊沒有生氣，而是將其視為逆耳忠言，主動尋求出演劇情片的機會。她第1部完全沒有動作戲的電影是1997年的《宋家皇朝》，飾演宋美齡的姊姊宋靄齡，並以此獲得香港金像獎提名，證明了自己就算不打，也可以當個好演員。

但就算不演打仔，她仍是個行動派，將百鍊鋼化為繞指柔，收起拳腳、將它化為微小卻更有力的動作。

2018年，她在《瘋狂亞洲富豪》裡演威嚴的母親，一幕向未來媳婦下馬威的戲，她一面說出台詞「妳永遠不夠格」，一面出手撫摸飾演媳婦吳恬敏的臉頰。鏡頭喊卡後，吳恬敏哭了出來，因為楊紫瓊即興的肢體語言，充分傳達威懾和輕蔑，讓她嚇得不知所措。

國際巨星仍願當亞洲龍套

她早讓亞裔符號被多元看見

第3個標籤，是美國電影中的「亞洲人」。1997年，楊紫瓊以《007：明日帝國》成為史上第一個亞裔龐德女郎，正式踏進好萊塢大門，之後，她就成為美國影視大小銀幕中最常見的亞洲面孔之一。

即使她早已是國際巨星，還是得常常跑亞洲元素的龍套。2008年的《神鬼傳奇3》她飾演千年中國女巫，在2016年的《極速秒殺2》更只擔任短暫露臉的泰國民宿老闆。

即使只是配角、只是一個亞洲符號，為了探索表演的真諦，她也正面看待。「唯有妳參與其中，才能有所作為，」她說：「你在銀幕上看到一個長得像你的人，做著驚人的、迷人的、甚至壞蛋的事情，都像在說：『你什麼都能做！』」

正因為她嘗試各種角色，不介意任何刻板印象，早在好萊塢反思「多元性」議題前，她早已架起東、西方的橋樑。在《媽的多重宇宙》扮演女兒喬伊的許瑋倫說楊紫瓊：「她像是把人們聚在一起的膠水，我們還沒有一個詞彙談論什麼是多元性之前，她就讓亞洲人感覺被看見。」

打仔、母親、亞洲人……最終，這些標籤彷彿拼貼成一幅藝術創作，融合成為一個非楊紫瓊不可的角色：《媽的多重宇宙》裡的王秀蓮。

「每位演員都在等一部電影，她等到了。」曾和楊紫瓊合作的台灣喜劇導演朱延平告訴商周，但這也是因為她近40年來，從未賭氣放棄任何出演機會。

要會武打、要能展現一位母親的狼狽與溫情、還要適應科幻作品的迷幻調性，《媽的多重宇宙》兩位導演關家永、舒奈特（Daniel Scheinert）向媒體坦承，除了楊紫瓊，沒有其他人可以扮演好這個角色：「如果她說不，也許這部電影就死了。」

被貼標籤又怎樣？楊紫瓊深知，標籤是快速被認識的途徑，她靠標籤快速讓人識得；再靠努力，讓她的獨特從這一個個標籤中清楚浮現。

她把一個個被貼上的刻板印象標籤，化為一枚枚晶亮顯眼的勳章。

平凡人被標籤困囿，她讓標籤替她說故事。楊紫瓊說：「《媽的多重宇宙》出現時，實在讓我情緒激動，因為這代表，你才是一路帶頭說故事的那個人。」