阿美族人「胖叔叔」潘正偉原是棒球選手，但學生時期赴日訓練時，父親不幸離世被迫回國，為了替父親圓夢，潘正偉開始著手研究原住民料理，並開著藍色小貨車到各縣市擺攤，希望讓各地民眾都可以品嘗最正統的「原味」，疫情逐步解封，他計畫到日本沖繩推廣原住民料理。

潘正偉從小熱愛棒球運動，儘管訓練再辛苦，他最享受在球場上揮棒、飆汗的快感，他在學生時期也奪下無數獎項，甚至在高中時期到日本求學接受訓練，當時他被看好成為棒球界明日之星，但潘正偉的父親卻在他旅日訓練時不幸離世。

潘正偉被迫放棄棒球夢回台，他也想起父親生前希望發揚原住民文化的願望，便開始研究各項原住民料理，並籌資買下一台藍色小餐車，就此開啟原民料理環島的旅程，他一段時間就會到不同的縣市鄉鎮擺攤，將最「原味」的料理提供民眾嘗試。

潘正偉的原住民料理主打以最新鮮的食材創作，每天上山下海尋找適合的野菜及海鮮，為了要讓食物完美呈現最初的「原味」，有許多料理都是以生吃或簡單汆燙為主，此外，潘正偉的烤工一流，小餐車中也配有專業烤爐，讓不敢食用生食的民眾，也能體驗原住民烘烤料理。

潘正偉的原民料理食材相當獨特，由於是原住民出身，擅長野外捕獵，因此到府服務前，夫妻二人都會上山下海準備野味，所以除了基本料理外，潘正偉時常會不定時推出隱藏版料理，雖然會吃到什麼「全靠天註定」，但如此一來，食客在感受高超的燒烤技巧外，也同時體驗到原住民獨特的飲食習慣，別有一番風味。

隨著疫情逐漸解封，各地國門開放，潘正偉希望將原民料理推廣到世界各地，他目標首站前往日本沖繩，因為日本民眾喜歡生食的特性較能接受他的料理，況且沖繩與台灣相同都是海島，他取材相對熟悉，未來再逐漸到世界各地發揚原民料理，讓原住民料理成為台灣之光。