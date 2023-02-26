台灣目前正面臨嚴重缺蛋危機，農委會主委陳吉仲，也因此被罵翻。而國民黨台北市議員游淑慧更發現，農委會解決蛋荒的專案報告，竟與17年前的內容相同，讓她大酸，難道這是「慣性抄襲」？

農委會23日新聞稿指出，將輔導養禽場禽舍升級為水簾密閉式或非開放式禽舍，計180多棟受惠，並且強調，面對天候變化與禽流感的威脅，此次爭取特別預算，希望能降低極端氣候及禽流感的威脅影響。

游淑慧今（26）日在臉書發文指出，民國95年，即17年前，農委會就已制定了「家禽場圍網及設置水簾式環控禽舍補助作業注意事項」，而17年後的今天，農委會解決蛋荒的措施，卻依然是推動傳統開放式禽舍改建為非開放式或密閉水濂環控禽舍。她質疑，台灣到底有多少雞舍？為什麼補助改建17年了，卻都還沒改完，「慣性抄襲？」

許多網友也在游淑慧的貼文留言，他們的意見包括「果然是數字資料控」、「坐高位只會炒冷飯嗎」、「政府的一堆官員無能到了極點」。