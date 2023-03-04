南投縣第二選區立委補選今(4)日落下帷幕，民進黨蔡培慧在一番膠著戰況中，打贏國民黨候選人林明溱。對此，國民黨台北市議員游淑慧認為，這是南投人民給了國民黨一個警訊訊號。

南投縣第二選區立委補選結果。（中時新聞網）

游淑慧稍早在臉書發文指出，「在人民對民進黨天怒人怨的當下，國民黨為什麼還是失去了南投這個優勢選區？」她強調，國民黨沒拿下這場補選要自我警惕和檢討，現在執政黨民怨高漲，民進黨台南弊案還連環爆，結果在傳統國民黨有優勢的選區、天時地利人合的條件下，我們為什麼仍沒有贏得這場補選？我們缺了什麼？

因這場補選是賴清德上任黨主席後的第一場戰役，游淑慧也批評，這被視為賴能否站穩腳步的第一戰，所以民進黨投入的資源和抹黑，難以想像。但國民黨該贏的沒贏，也讓人細思極恐。

游淑慧表示，「民意如流水，隨時都會變動」，未來國民黨要更貼近民意，傾聽來自基層的聲音，三個月前的勝選已經過去，接下來的挑戰只會更艱鉅，2024這場馬拉松競賽路還很長。更要團結一致砲口對外、戒慎失敗的經驗。此外，她還提出了4點藍營該改進的地方：

一，總統和立委大選必須擺出最強陣容。

二，候選人要會新型態的選舉方式。

三，強化每個候選人的論述攻防能力，人人要有獨立作戰、交護掩護能力。

四，要用嶄新的面貌和作法，爭取台灣人民的認同。