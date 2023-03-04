南投縣第二選區立委補選今(4)日出現結果，民進黨蔡培慧以約45218票數成功拿下立委席次，國民黨林明溱則拿到43293票，兩者差距非常小。對此，媒體人黃揚明稍早表示，選舉結果是「民進黨主席賴清德鬆口氣，國民黨警鐘響」。

南投縣第二選區立委補選結果。（中時新聞網）

黃揚明在臉書發文，稱南投縣第二選區立委補選結果揭曉，民進黨終於盼到久違的勝選，新任主席賴清德旗開得勝，僅僅3個多月，民進黨在南投縣這個選區就從落後超過2萬票，到逆轉勝近2千票，這對國民黨而言絕對是嚴重警訊。

他指出，國民黨內在1月份林明溱剛被提名時，有份內部民調顯示他會大勝10幾％，藍營因此採取低調戰法，希望以冷卻處理方式，不要讓選情激化；但民進黨在賴清德就任黨主席後就積極整軍備戰，還派出副祕書長黃建嘉進駐選區督軍，全黨挺一人氛圍早就營造出來。

黃揚明分析，直到2月中下旬，國民黨發現民調已被民進黨逼近，才表現出地方整合與中央進駐等救急態勢，但距離補選只剩下不到半個月，為時已晚，林明溱被攻擊的任何議題，還擊力道都極其薄弱。尤其最後投票率衝到了46.35%，比起8年前許淑華初次補選勝選的投票率增加接近10%。黃說到，自己今天中午才跟一位藍營的公職說：「投票率超過4成，對林明溱就非常不利。」果不其然。

對於這場敗仗，黃揚明認為，是選民提醒了國民黨，不要繼續活在去年9合1選戰中的勝利喜悅，特別是朱立倫口口聲聲說要在補選後布局明年總統、立委提名作業，這場補選的敗仗會給朱更大的壓力。不過他也強調，賴清德可以在民進黨的接連敗仗中，露出鬆口氣的笑容，但補選畢竟不是大選，這場補選蔡培慧雖然贏了，但得票率仍未過半，因此明年1月蔡培慧的席次保衛戰仍不好打。