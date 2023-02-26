對於共軍是否侵台？近期引起熱烈討論。對此，國防部長邱國正表日前示，敵方有多大能耐，我們都有預估過，就奉陪到底。邱也強調，如果五星旗沒有插到國防部上，這仗他白打！

《環球時報》前任總編輯胡錫進曾經在微博表示，一旦台海戰爭開打，解放軍要盡全力縮短戰爭時間，短一個小時內，共軍會非常猛烈。

對此，國防部長邱國正表日前示，我們也會奉陪到底，他們想一次拿下台灣，預想的太寬大，軍人平常就在戰備整備，敵方有多大能耐，我們都有預估過。

邱國正強調，他們一定會求快，再快台灣空間就這麼大，一定要通過海峽天線，這關他們一定要克服，不可能一、兩周內這麼快速，我們就奉陪到底，不會挑起戰爭。

邱國正近日接受《天下雜誌》獨家專訪時霸氣說，如果打完後，共軍地面部隊上不來、或是上來後控不住，這仗就算白打。另外，如果五星旗沒有插到國防部上，這仗他白打！

邱國正強調，一旦槍砲一響，台灣或許有陣亡的將士，但絕不會有未戰而降的官兵！