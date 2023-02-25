五角大廈印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）月初向美國國會表示：美方確信北京不會在2030年前對台灣採取重大侵略行動。

像這種所謂的軍事「專家」，只會在那邊無的放矢。不知到他看到的是哪國生產的水晶球，中國製造還是美國本土生產的？

我們只要問他一個問題：俄羅斯一年前揮兵進入烏克蘭，請問美國的軍事「專家」們是否也曾準確預測過：美國確信俄羅斯在2023年前，不會對烏克蘭採取重大侵略行動？

如果兩年前沒有預料到俄羅斯敢冒天下大不韙入侵烏克蘭，如今他們又有什麼能力能預料中共在2030年前不會對台灣採取重大侵略行動？ 其他美國的所謂「軍事專家」，有的說是2024、也有人說2025年，中共會對台動武。我們就納悶了，究竟要聽那個「專家」說的會比較準？ 這跟買彩券、報明牌又有何不同？

這就好比是阿扁及蔡政府，總喜歡聽江湖算命的，或是走遍各地宮廟去拜拜，他們只相信鬼神，不願聽人說實話；或只撿好聽的，拒絕接受不好聽的。

譬如說，美國兵推結果，2025年前如果共軍入侵，台灣撐不過3天。也就是說，台軍買再多的武器、訓練再多的士兵、將四周海岸鋪滿了地雷，都無法改變最終的命運。但是蔡政府依然相信對岸不敢打，因為美國絕對不會見死不救。

俄烏戰爭的啟示，讓美國人以為共軍不敢重蹈蘇俄覆轍。但多年前伊朗、伊拉克戰爭的啟示，也沒讓美國停止挑起阿富汗戰爭，不是嗎？ 那麽軍事「專家」們，何以認為共軍會因為俄烏戰爭的啟示，就不敢進犯台灣？

自己國家自己救，自己的命運得靠自己去扭轉。明明兩岸可以藉由和談手段來避戰，蔡政府卻被美國逼著、趕著，一定要與共軍一決死戰才罷休。請問：究竟誰是台海戰爭中的最大受益者？誰又會是最大的受害者？

這種必然的結果，還需要美國軍事「專家」或算命仙來告訴你嗎？

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