全球爭相投入資金發展晶片製造，與此同時，拜登政府持續增加對大陸半導體發展打擊。韓媒指出，隨著美國半導體供應鏈技術內部化，過去30年台灣、美國、大陸、日本和韓國等半導體產業分工模式正走向終結。

BusinessKorea報導，美國商務部日前宣布開放晶片法案的補貼申請，僅限能滿足美國3大目標的企業，即2030年前在境內完成2個先進半導體聚落，建設先進封裝及DRAM記憶體晶片生產設施，以及擴大先進半導體產能等。

報導稱，簡而言之，美國是透過縮減其他國家的半導體產業，以擴大自身規模。

另一方面，日本半導體製造商Rapidus確定落腳北海道建廠，台積電則在熊本，這也是受到日本政府的巨額補貼所吸引。而英特爾、台積電赴歐設廠，也是取決於歐盟的補貼而定。

反觀韓國三星電子和SK海力士，如今卻陷入兩難的處境。兩者的產品製造都十分依賴大陸，然美國不斷打擊大陸半導體業的發展，可能會對兩家公司在大陸半導體生產及業務造成負面影響。一名專家表示「與此同時，他們還得面臨美國增加的設廠需求」。