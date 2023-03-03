《全動法》擴權引發軒然大波，《日本經濟新聞》報導稱我9成退役軍官賣情報，也造成台灣輿論炸鍋。媒體人謝寒冰2日在《新聞大白話》節目強調，這兩件事要聯合在一起看，數位中介法才碰一鼻子灰，民進黨不知道很快會被抓包嗎？但是這是美國人硬要總統蔡英文這樣做的。再者，《日經》記者會寫出這麼沒常識的報導嗎？這很明顯是美國爸爸要日本大哥哥來操控這齣鬧劇，根本只是為了政治目的寫的製造仇恨東西。

「《全動法》這個東西跟《日經》的報導，我覺得要聯合在一起看，我認為這是美國人的意思！」謝寒冰指出，想想看，民進黨去年才推數位中介服務法，碰了一鼻子的灰，今年年初本來想要再過水一次，夾帶在其他法條裡頭，還被人家發現。現在才過2個月，過了一個年，他又來推這個《全動法》，民進黨有病嗎？他不知道很快就被人家抓出來嗎？但是這是美國人硬要他這樣做的。

謝寒冰強調，因為美國現在非常非常明確，他就要讓台灣全部按照美國人的意思去處理，兵役延長，然後你給我全民自主防衛，最近不是又要賣我們飛彈什麼東西，他就是要把台灣搞成一個刺蝟島。所以他要求蔡英文去做這件事情。可是這個《全動法》如果真的一旦通過，那事情就非常大條了，台灣隨時回到戒嚴時期！

謝寒冰提到，因為我們其實本來就有戒嚴令可以通過，真的遇到戰時，總統頒布戒嚴令就解決了，非要去弄這個？《全動法》講的動員準備時期，其實就是現在，所以就可以直接套用，那台灣現在已經完全戰爭化了？這樣還得了？所有東西一起箝制嗎？

謝寒冰表示，為什麼說《日經》要聯合一起來看？《日經》這個報導是荒唐，太誇張，如果軍隊9成投共的話，台灣已經結束了！我們軍隊9成都被老共掌控，你還打什麼仗？不用玩了嘛，所以一聽就知道是鬼扯，《日經》的記者會寫出這麼沒常識的話嗎？

「這個根本只是為了政治目的寫的東西！」謝寒冰直言，他故意要去挑起一個，說將領大部分都外省人，外省將領太多，才會導致蔡英文無法掌控。蔡英文如果沒有辦法掌控軍隊的話，她可以幹7年總統？見鬼了，她應該早就被推翻了，這根本鬼扯，這是故意學當初的李登輝。李登輝當初怕還有一點道理，因為他是非國民黨嫡系爬上來的。可是蔡英文是民進黨執政，又不是國民黨在執政，而且現在台灣軍隊9成以上都本省人。

謝寒冰說，軍隊蔡英文沒辦法掌控？那為什麼她要升誰就升誰，要降誰就降誰呢？所以這很明顯是美國爸爸要日本大哥哥來操控這齣鬧劇，目的是要剷除國防部裡面一些不聽話的人，還有要製造外省跟本省之間的仇恨，美國人非常地惡劣！