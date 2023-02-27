國道3號安坑路段2車事故 小客車擦撞貨櫃車造成嚴重塞車 16:252023/02/27 中時新聞網 簡銘柱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道3號南向31.8km、安坑路段，今天（27日）下午4時許發生2車擦撞事故，現場疑似小客車變換車道遭直行的貨櫃車擦撞，目前南下路段嚴重塞車，請用路人耐心駕駛。 （簡銘柱翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道3號南向31.8km、安坑路段，今天（27日）下午4時許發生2車擦撞事故，現場疑似小客車變換車道遭直行的貨櫃車擦撞，目前南下路段嚴重塞車，請用路人耐心駕駛。 國道3號7車連環追撞車輛零件散落 1人不治3人輕傷送醫 桃園轎車違規右轉擦撞曳引車 女乘客一度受困車內 228連假首日 國道上午較塞、景區省道有車潮 #擦撞 #國道3號 #安坑 #2車 #小客車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 快訊》國道1號2車事故回堵5公里 車速緩慢排除中 08:422023/02/24 社會 228連假首日湧車潮！國道7路段易塞 車速40公里以下 10:232023/02/25 生活 228連假第3天 西部國道估下午起湧北返車潮 09:492023/02/27 生活 林口機車騎士遭輾斃！與公車擦撞倒地大貨車直接壓過 13:552023/02/24 社會 快訊》國道3號自小客衝邊坡 車潮紫爆回堵4公里 15:342023/02/24 社會 解決通勤族搭不上車 蔡適應籲民眾檢舉開罰業者 16:212023/02/23 政治 連假第3天返工＋旅遊車潮 易壅塞省道路段一次看 11:502023/02/27 生活 今年第二起 男騎士違規右轉 擦撞輕軌 04:102023/02/22 地方新聞 2023國際自由車環台公路大賽下月登場 警將實施移動式交管 15:362023/02/24 寶島 女騎士恍神擦撞「機車直插車底」 警出動千斤頂助脫困 12:182023/02/27 社會 武陵農場櫻花大爆發！賞櫻專車熱賣228連假剩零星座位 16:552023/02/22 生活 88快速道路小客車慘遭「夾殺」 成戰鬥陀螺原地翻3圈 12:322023/02/24 社會 驚悚追撞畫面！聯結車「未煞車」連撞6車 轎車全毀1死3傷 17:332023/02/20 社會 兒飛奔找爸媽遭撞倒 另一視角曝！ 網嚇：早2秒人就沒了 21:062023/02/22 社會 228連假聰明避塞車 「台中交通網APP」查路況 12:412023/02/27 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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