國道3號南向31.8km、安坑路段，今天（27日）下午4時許發生2車擦撞事故，現場疑似小客車變換車道遭直行的貨櫃車擦撞，目前南下路段嚴重塞車，請用路人耐心駕駛。

國道3號7車連環追撞車輛零件散落 1人不治3人輕傷送醫
桃園轎車違規右轉擦撞曳引車 女乘客一度受困車內
228連假首日 國道上午較塞、景區省道有車潮
#擦撞 #國道3號 #安坑 #2車 #小客車