高市翠屏國中小校長黃景良以穿蜘蛛人服裝跑鐵人3項聞名，今年適逢他接觸鐵人3項的12個年頭，他「親自出版」蜘蛛人鐵人月曆送給師生與粉絲。月曆上面記載著黃景良一張張的蜘蛛鐵人照，讓收到月曆的人又驚又喜，也共同見證了黃景良的鐵人生涯。

52歲的黃景良12年前因身體亮起紅燈，高血壓、膽固醇都飆高，讓他決心開始跑步找回健康；目前國內外他已跑了91場馬拉賽、121場鐵人3項，而熱愛蜘蛛人的他，總是穿著蜘 蛛人裝跑步，現在只要跑友一看到蜘蛛人現身，就知道是黃景良。

黃景良從2012年開始參加鐵人3項，今年將屆滿12年，因此黃景良決定出一本寫真月曆，來記錄即將邁入12個年頭的鐵人3項的點點滴滴。

黃景良校長因蜘蛛人裝扮多了很多粉絲，有不少月曆中出現的照片，都是粉絲提供的，紀錄著蜘蛛人「出任務」的參賽照；因此知道黃景良出蜘蛛人月曆時，有相當多的粉絲向他索取。而月曆裡12月份裡的每張照片，紀錄著自己12個參賽的故事。