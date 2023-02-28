今天是228事件76周年，台北市長蔣萬安在出席於二二八和平紀念公園舉行的紀念活動時，表示為76年前發生在台北市大稻埕天馬茶房附近的緝菸事件，進而導致全台228事件的歷史傷痛，致上誠摯的歉意。民進黨議員批評，致歉根本就是敷衍沒有誠意，而且殘忍。

無黨籍議員苗博雅、林亮君及民進黨議員吳沛憶今在紀念活動坐在台下，3人分別手持字卡「清除威權象徵」、「停止崇拜獨裁者」、「政治檔案交還國家」，提出3訴求。

苗博雅說，「唯有真相、正義，才能有真正的和解，今天用最和平、卑微且無聲的方式提出這三個重要的訴求，希望台灣各界，不分朝野，跨黨派共同推進，讓台灣早日走向和解的那一天。

吳沛憶表示，今天是台北市政府舉辦的二二八紀念活動，所有代表致詞的單位，內容都應該是要關於二二八這個事件，關於市政府過去做了什麼樣的事情、什麼樣的工程以及態度和立場，但今天活動的致詞，其中不少關於政黨的攻擊、政治的吹捧，而無關於今天整個官方紀念的主題，相當不恰當。

陳怡君批，蔣萬安根本沒有面對歷史道歉，因為蔣萬安在致詞中表示，過去的李前總統、馬前總統也都為228歷史事件承擔致歉，因為前總統們都致歉了，所以蔣萬安今天也拿香跟拜承擔致歉。

陳怡君批評，這樣的致歉根本就是敷衍沒有誠意，而且殘忍，真心的致歉不是以上對下的施捨，蔣萬安在轉型正義課程上不但不合格，恐怕連轉型正義這堂課都是被押著去上課，所以才會這麼不情願的道歉。