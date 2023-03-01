【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】邊境解封後迎來的第一個櫻花季，準備好去哪裡賞櫻了嗎？今年世界遺產元離宮二条城與知名創意光雕團隊NAKED, INC.再次攜手合作，推出結合櫻花、日本傳統文化雙重魅力的「NAKED FLOWERS 2023 櫻 世界遺產・二条城」活動，預計3/17～4/15華麗開幕。

▲以漸層色投影打造櫻花牆面的南門前「光櫻」，是打卡必拍區域。 圖：NAKED, INC.／來源

入口處「唐門」刻劃的鶴與蝴蝶，透過光雕投影點綴下彷彿獲得生命般華麗起飛，搭配使用不同技法描繪的櫻花，展現炫彩奪目光雕秀，讓遊客還沒踏入會場，就先驚豔無比。原先就栽有櫻花樹的櫻之園則變身為結合蝴蝶、樂音與投射光線的互動式空間，只要伸手感應提燈，就能觸發聲光特效，營造出魔幻賞櫻氛圍。

▲櫻之園「花音」。 圖：NAKED, INC.／來源

由藝術家村松亮太郎打造的「DANDELION PROJECT」，設置於內護城河石垣牆面，只要吹拂蒲公英，飛舞而起的種子就會透過網路進行連動，讓世界各地的「DANDELION」系列作品同時開花！

▲不光只能欣賞，遊客也能享受參加型數位藝術，一起融入作品的世界觀當中。 圖：NAKED, INC.／來源

由NAKED, INC.發想，結合光雕藝術的防疫對策，本次活動也能體驗！伸手噴酒精時，二条城內實際栽種的5種櫻花的光雕投影就會同步出現在手心內。勤消毒的同時還能收集櫻花，相當有趣！

▲櫻花與品種名稱的光雕投影在手心內顯現，相當夢幻吸睛。 圖：NAKED, INC.／來源

‧ 期間：3／17～4／15

‧ 時間：18：00～22：00（最終入場21：00）

‧ 交通：京都市營地下鐵「二条城前」站下車；或搭乘京都市營巴士於「二条城前」站下車。

‧ 票價：

(1) 事前販售（可透過日本便利商店機台、KKDAY等平台購買）

・週一至週四入場：國中生以上1,600日圓／小學生1,000日圓

・週五與例假日入場：國中生以上2,000日圓／小學生1,400日圓

(2) 當日販售

・週一至週四入場：國中生以上2,000日圓／小學生1,200日圓

・週五與例假日入場：國中生以上2,400日圓／小學生1,600日圓

(3) 限定日門票

・4／1（六）、4／8（六）入場：國中生以上2,400日圓／小學生1,800日圓

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