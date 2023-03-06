2023 Morningstar晨星（台灣）基金獎之基金獎項只頒給四個領域，分別是最佳全球股票、最佳亞洲股票、最佳台灣股票及最佳全球和亞洲債券，得獎基金代表肯定其過往優秀的長期投資表現。以往最佳台灣股票基金獎得主多為台股主動型基金，且不乏明星基金，元大台灣高息低波（00713）獲獎，突顯其指數選股邏輯與表現，超越眾多基金脫穎而出。

元大台灣高息低波研究團隊表示，00713追蹤「台灣指數公司特選高股息低波動指數」，納入機構法人重視的指標，從台灣上市前250大市值公司股票中，經過「成交量」、「股利率」、「營運穩定度」、「權益報酬率」、「價格動能」及「股利發放品質」等環節，層層過濾精選，定期汰換。

根據彭博資訊資料，2022年台灣加權股價指數含息報酬率為-18.7%，最低點-27.3%，00713所追蹤的「台灣指數公司特選高股息低波動指數」含息報酬率為-7.1%，最低點-13.9%，均不到大盤一半，並同步配出7.4%高息，名符其實的高息低波表現，吸引想穩定領股利的存股族。根據證交所定期定額交易戶數排行榜，00713總戶數從第19名攀升至第8名，已連續6個月增加，平均月增21.2%，期間超越電動車、半導體、不動產、陸股等多檔主題型ETF。

00713改為季配息後，並加入收益平準金機制，更進一步貼近投資人一年多次穩定配息的需求，持續符合投資人期待。00713以優異的配息表現，再加上此次獲得晨星大獎肯定，預期將成為高股息ETF新勢力。