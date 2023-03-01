國防部日前預告《全民防衛動員準備法》修正草案，內容引發爭議；民進黨立委鄭運鵬強調「沒有16歲當兵這回事」，且不用擔心政府濫權問題；他指出，戰時或者其它狀況發佈緊急命令之下，不修法也可以處理大部分議題，而緊急命令需要立法院追認，如此也不用擔心政府濫權的問題。

鄭運鵬提到，當前時代的政府治理中只要有關限制人民權利義務事項都要以法律明定，因此「修法明定」也是應該的，國防部想到修法的「本意」應該被肯定，目前現代政府機關和權責、社會生態也都有改變，權利義務明確化是應該走的法治方向。

鄭運鵬認為，國防部此次修法沒有「輿情預警」的意識，他不太相信這樣的政戰系統有多大能力來處理中國統戰及台灣的內應，還是要靠人民自己的國家意識。

鄭運鵬強調，「我們現在面對的是隨時都有造謠和扭曲、對台灣有敵意的中國，分化台灣的事情不做白不做，威權時期中國國民黨不分青紅皂白地一律叫匪諜，但現在匪諜也都不能叫作匪諜了，還會被統派掌聲鼓勵，反正反共親中好處都是他們的。」