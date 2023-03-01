宜蘭縣冬山鄉的江益源不是議員，兒子江立偉不是立委，真實身分分別為鄉民表跟鄉公所的觀光所長，鄉民時常開玩笑說，「哪有爸爸幫兒子取名字，職位比爸爸還要大」、「有事要找立偉，比益源大」；江益源笑說，當了8屆代表，任職期間一度真的想要轉換跑道參選議員。

76歲的江益源為無黨籍冬山鄉第21屆代表，從1994年當選代表，迄今連莊8屆沒有中斷過，屢屢為第2選區裡得票數最高的，服務鄉民30餘年，江表示年事已高，計畫此屆任職結束準備退休。因常被叫「議員」，期間有考慮轉換跑道改選議員，但參選人多、且都為親朋好友，為顧全大局，又都是為民服務性質，就繼續代表之路。

江益源表示，家裡6個男孩子取名都是益字輩，從小都被叫台語發音，直到踏上政治仕途，才有「議員」的稱號出現，剛好兒子在隔壁公所服務，鄉民時常開玩笑說，「哪有爸爸幫兒子取名字，職位比爸爸還要大」、「有事要找立偉，比益源大」，真的是1人當選2人服務。江笑說，還好沒選議員，不然就要稱呼江益源議員。

起初江太太幫小孩取名時，完全沒有考慮到任何跟政治因素有關連的，純粹想要2個小男孩平安健康長大，希望哥哥偉大所以叫立偉，弟弟強大則叫立強；江立偉說，是1995年到鄉公所服務時，才開始被聯想到是「立委」，甚至之前還有人開玩笑說國大代表廢除了，不然可以叫「江國代」。

江立偉提到，剛到公所時在建設課任職時，有道路需修補，同仁建議要找立偉處理，遭鄉民揶揄，補個小坑洞而已，還要找「立委」，經解釋此立偉非立委後，引起大夥兒哄然大笑。江表示，現在職位也是為民服務，跟爸爸代表的性質很像，沒有想過接爸爸政治衣缽，滿足現況。