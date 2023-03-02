根據了解，1株大麻珠可以年收4次，年產值約6百公克，若以目前市場行情每公克約二千元換算，光1株大麻年產值就有120萬。（彰化檢方提供／吳建輝彰化傳真）

檢方在現場查獲725株大麻株、617顆大麻種子、2518.9公克乾燥大麻花、4010公克未乾燥大麻葉、燈具、溫度計、肥料、培養土等栽種、製造大麻工具。（彰化檢方提供／吳建輝彰化傳真）

彰化檢方於近日偵查終結，認被告陳嫌涉有違反毒品危害防制條例第4條第2項之製造第二級毒品大麻罪嫌，予以提起公訴。（彰化檢方提供／吳建輝彰化傳真）

彰化一名41歲陳姓男子自學大麻種植方法，學成後在彰化社頭老家租了一間鐵皮屋工廠種植，期間細心照顧，定期施以水分、肥料，並以燈具照射促使生長不斷分珠，去年9月彰化檢方獲報前往查緝，在鐵皮屋內查獲大麻株725株，乾燥及未乾燥的大麻花、葉超過6公斤，初估市值超過8億元。

彰化地檢署表示，去年9月間接獲轄內有大麻栽種情資，隨即成立專案小組積極偵辦，由檢察官陳鼎文指揮偵辦，持法院搜索票前往彰化某鐵皮屋搜索，共查獲725株大麻株、617顆大麻種子、2518.9公克乾燥大麻花、4010公克未乾燥大麻葉、燈具、溫度計、肥料、培養土等栽種、製造大麻工具。

根據了解，1株大麻珠可以年收4次，年產值約6百公克，若以目前市場行情每公克約二千元換算，光1株大麻年產值就有120萬，以現場活珠725珠就能創造超過8億元的年產值，一旦成品流入市面獲利驚人。

彰化檢方於近日偵查終結，認被告陳嫌涉有違反毒品危害防制條例第4條第2項之製造第二級毒品大麻罪嫌，予以提起公訴。地檢署表示，本案查獲大量大麻於毒品外流前查獲，有效刨根斷源，展現檢、警各單位肅清清毒品、打擊犯罪之態度及決心。

檢察長洪家原也呼籲，製造、栽種大麻最高本刑為無期徒刑，提醒民眾切勿以身試法心生歹念動歪腦筋，用錯方法想賺暴利，種大麻種到最後一場空。同時應遠離毒品戕害，維護身心健康。