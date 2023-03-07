34歲的郭小姐，經歷3次試管嬰兒療程，終於盼到懷孕，沒想到竟是同卵4胞胎與1個單胎。懷孕7周後，郭小姐的單胎停止生長，醫師提供的選項是「全留」或「全流」。轉至長庚醫院求助的她，透過射頻燒灼技術，最終把胎兒減至3胎，成功誕下3個女兒，女兒都非常健康，今天剛滿6個月。過去文獻僅有多胞胎減至雙胞胎的案例，此次的個案為減至3胞胎後成功生產的首例。郭小姐也感謝長庚團隊讓3位小福星有機會來到世上。

郭小姐的身高不到155公分，剛懷孕時，對肚子裡同時有5個生命，感到又驚又喜，不過醫師告知她可能面臨流產、早產、胎兒發育不全，也讓她和先生焦慮不已。懷孕第7周時，郭小姐的單胎自行停止生長，胚胎萎縮，她和先生著急走遍婦產科診所諮詢減胎，得到的選項卻是「全留」或「全流」。

長庚醫院透過射頻燒灼減胎技術，將郭小姐的腹中的孩子減至3胎。（長庚醫院提供／林周義台北傳真）

即便全留，郭小姐也不一定都能順利生下，原因是氯化鉀的減胎手術會影響同一胎盤的所有胎兒。夫妻被宣判得放棄全部放棄孩子們，手裡拿著診所建議的人工流產注意事項，心裡滿是無奈與無能為力。

直到郭小姐上搜尋台北長庚醫院婦產部副教授級主治醫師、台灣母胎醫學會理事長蕭勝文的射頻燒灼減胎技術，一切才有了轉機。蕭勝文檢查、評估後，同意接手郭小姐這位高危險妊娠產婦。郭小姐透露，拿到孕婦手冊的一霎那，既興奮又感動，認為終於有她和寶寶歸屬的地方，便穩定在台北長庚產檢追蹤。由於4胞胎早產與母體併發症的風險太高，郭小姐決定減胎，在第15周接受射頻減胎手術後，懷有同卵3胞胎。

在懷孕31周時，郭小姐接受剖腹產，生下3名女嬰，蕭勝文在手術中發現胎盤分配不平均，因此胎兒有大、中、小的差別，大寶出生1420公克，2寶和3寶分別為1080公克與870公克。雖是早產，但在新生兒科團隊的細心照護下狀況良好，出院後也都順利成長，今天剛滿6個月，3個寶寶的體重分別為8公斤、5公斤、6公斤。

郭小姐感謝蕭勝文醫師與台北長庚醫護團隊在第一線為孕婦與胎兒的安全健康把關，讓3位小福星有機會來到世上成長茁壯，翻轉他們的家庭，成為幸福的五口之家。

蕭勝文指出，郭小姐試管一開始植入2個胚胎，其中1個胚胎發育為罕見的同卵4胞胎，發生率約6000萬分之一，另1個胚胎自行萎縮。她與家人尋求協助時幾乎都是建議直接放棄4個孩子，轉診到台北長庚時，已懷孕11周。由於4胞胎發生早產與母體併發症的風險太高，因此建議減胎，經超音波精準定位，找出位子適合的胎兒，再以射頻燒灼（RFA）阻斷胎兒的血流供給，達成減胎的目的，這也是目前的國際趨勢。

台北長庚醫院婦產科系主任洪泰和指出，近期長庚醫院也2個孕婦來求助，將同卵3胞胎減胎為雙胞胎。長庚醫院提供不用終止懷孕的選擇，讓原本被放棄的孩子們來到這個世界，成就了家庭的圓滿。台北長庚醫院從2020年開始執行這項技術，至今已完成超過25例RFA射頻燒灼手術，成功率超過9成；蕭勝文表示，過去文獻上僅有同卵4胞胎減胎為雙胞胎的案例，這對夫妻非常喜歡小孩，因此長庚醫院協助減至3胞胎，文獻上尚未有過成功減為同卵3胞胎且順利生產的案例。

蕭勝文表示，台灣多胞胎的比例逐年上升，每25對夫妻就有1對懷有雙胞胎，而國內同時也逐漸走向生的少（少子化）、生的老（高齡化）、生的早（早產兒比例高）的時代。長庚醫院提醒民眾，如為高危險妊娠的孕產婦，建議要更頻繁回診，減少併發症，改善母嬰健康。