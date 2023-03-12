木村文乃於2004出道，演出不少膾炙人口好戲《功名十字路口》、《真命天菜》、《99.9 不可能的翻案SEASON II》等，在2016年嫁給表演老師千葉大樹，無奈兩人的婚姻，因性格及生活不合在2019年離婚，單身近4年的她突傳出與圈外男友再婚並懷孕的喜訊，經紀公司隨後也證實了。

根據《周刊文春》報導，木村文乃再婚的對象是認識很久的圈外友人，兩人會在一起，是因為去年10月她開始經營YouTube頻道，男方會幫她剪輯影片，而逐漸拉近距離，之後發現懷孕後，她是等身體進入穩定期各方面調整好才對外宣布，至於婚禮等相關儀式，則會視接下來的工作及身體狀況而定。

木村文乃曾在《還有愛的日子》獨挑大樑演出女主角「妙子」。她飾演一個單親媽媽，帶著兒子嫁給新任丈夫二郎（永山絢斗 飾），卻遭到保守的公公（田口智朗 飾）暗諷她是「二手貨」，她竟能不慍不火要求公公「收回那句話」，突出表現使該片入選威尼斯影展。在現實生活中，她首度懷孕，且形容與丈夫的關係「是能夠表達很多感謝以及對不起的關係」，一句話表達她幸福的感受。

她除了演技受到肯定，更曾考取「救援潛水員」執照，且喜歡下廚的她，還常在IG、YouTube分享親手做的料理，菜色被稱為「FUMI飯」。