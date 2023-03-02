德國、法國和義大利央行分別為歐洲央行前三大股東，在歐元區幾個經濟體公布通膨資料之後，行長紛紛表態他們的看法。

德國央行行長Joachim Nagel支持進一步的升息，預計三月之後「會有更大幅度的利率舉措」。歐洲央行此前已經宣佈三月加息50基點。

偏向鷹派的Nagel說：「三月的升息舉措不會是最後一次」，「之後甚至可能還需要採取進一步的重大利率舉措」。

貨幣市場目前認為歐洲央行存款利率會在12月達到4%的峰值。而目前的基準利率在2.50%。此一預期反映出5月將再度升息50基點，然後在今年剩餘時間穩步攀升。

法國央行行長Francois Villeroy de Galhau偏向中立派，他在周三對國會議員說，歐洲央行現在應該在加息方面變得「更加循序漸進」，最晚應該在九月前結束升息。「我們不應過快地宣佈勝利，但是在下次升息的節奏上，我們應當更加循序漸進，更加地務實」。

偏向鴿派的義大利央行行長Ignazio Visco回應了Villeroy的漸進升息呼籲，但是更進一步說，通膨正顯現出減速的初期跡象。Visco認為，通膨預期和物價的減速，讓人對通膨居高不下的說法產生質疑，從而加強了漸進式貨幣政策正常化的觀點。

自去年七月以來，歐洲央行已經升息300基點。