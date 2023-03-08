台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，央行最鷹派時期已經過去，在利率可望走降下，將使資金將往穩健、息收佳的產品避險，對REITs最為有利，一旦Fed啟動降息循環，將為REITs迎來大多頭，尤以美國REITs受惠Fed利率政策最大。另一方面，美國REITs 2022年跌幅高達27%，僅次2008金融海嘯，主因還是升息造成評價的下挫，非產業基本面的問題，目前美國REITs市場整體NAV折價10%，未來一年的本益比約17倍，股利率達4%，評價上極具吸引力，美國REITs第一季股市震檔整理後將逐季走揚，建議於第一季震盪過程中分批布局，以參與後市的漲升行情。

李文孝表示，今年升息與通膨對市場的干擾將逐步下降，第一季之後股市走向將放在企業獲利是否符合預期，若沒預期中的差則有資金回補的行情。美國REITs2021-2024企業獲利成長率優於過去10年平均水準，但目前評價位於偏低的位置，CP值誘人，後市補漲行情看俏，第一季是逢低布局絕佳時機，操作上看好長周期下高成長以及高股利的績優企業。