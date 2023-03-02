不少人都習慣在傳訊息時加上表情符號，讓對方能感受到說話的語氣，不過一名上班族抱怨，某天主管傳訊息給他時，突然出現「QoQ」，讓他不曉得背後的意涵為何，不僅在心中狂罵髒話，還覺得主管刻意裝可愛。貼文一出，隨即有內行網友解釋，「QoQ」其實是季營收成長率的意思。

原PO在PTT八卦板發文抱怨，表示昨日收到主管的訊息，「你幫我撈一下QoQ報表」，讓他看了一頭霧水，連忙詢問主管究竟是想要什麼報表的資料，不料主管又傳了一次「QoQ」，讓他瞬間無言已對，內心狂飆髒話，「要什麼報表不講，一直傳表情符號裝可愛，遇到這種主管該怎麼教訓他？」

貼文曝光後，網友留言回覆，「他幹嘛跟你裝可愛啊」、「= =用這個回他」、「檢舉他」、「回他有種果汁真好喝」、「好可愛的表情」、「回他 484死媽寶^U^」。

不過，也有內行網友指出，「QoQ」其實是「Quarter on Quarter」的縮寫，也就是季營收成長率，常見的還有「YoY」年營收成長率，以及「MoM」月營收成長率，在職場上出現這些用字時，並不是表情符號，甚至還有人狂酸原PO「專業有待加強」。