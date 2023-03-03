高殖利率題材，京元電周五股價飆速上攻，盤中衝上45.8元最高，上漲7.89%，衝上2022年6月16日以來的8個半月高價。

京元電去年度營業收入367.81億元，年增8.95%，營業毛利130.72億元，年增26.28%，營業利益91.64億元，年增38.72%，稅前淨利89.66億元，年增30.79%，本期淨利69.82億元，年增33.39%，歸屬於母公司業主淨利68.36億元，年增32.10%，基本每股盈餘5.59元，相較前一年的4.23元成長，去年度獲利創下歷史新高紀錄。

京元電董事會決議盈餘分派，111年度盈餘分配之現金股利每股3.5元，配發率達62.6%，以周四收盤價42.45元計算，現金殖利率8.24%。公司並將於5月30日召開股東會。

展望今年，京元電表示，在終端電子需求遞延下，需求復甦會慢一點，第一季淡季恐落入谷底，不過庫存逐步去化加上大陸疫情解封，助景氣回溫，公司第二季產能利用率歸隊，營運狀況可望好轉，看好營運將逐季向上態勢明顯，下半年狀況仍端看終端需求，但評估會比去年得宜。

營收目標，法人預估今年將小幅年減低個位數百分點，上下年比為4：6，目前公司稼動率約5成，第二季逐漸上揚，下一季有望回升至約六成。