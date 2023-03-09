主要稅目別變動，2月實徵淨額與上年同月比較，以營業稅及貨物稅各增加68億元及43億元較多，而土地增值稅則減少16億元。累計1至2月實徵淨額與上年同期比較，以證券交易稅減少94億元、土地增值稅減少72億元較多，惟營業稅增加50億元、綜合所得稅增加45億元。

證券交易稅方面，2月及累計1至2月上市櫃股票平均每日成交值為2807億元、2582億元(上年同期為3629億元、3549億元)。因春節天數不同，今年2月交易天數多了3天，2月證交稅實徵淨額122億元，年增加12億元或11.0%，終止連13黑；然累計1至2月實徵淨額191億元，年減少94億元或32.9%。

前2月實徵淨額占分配預算數之比率，前2月主要徵起稅目中，實徵淨額占分配預算數比率大於100%者有贈與稅(191.2%)、遺產稅(147.4%)、綜所稅(119.8%)、營業稅(108.8%)、關稅(102.0%)及貨物稅(101.9%)，低於100%者有菸酒稅(97.5%)、證交稅(85.8%)、營所稅(83.0%)及土增稅(65.8%)。