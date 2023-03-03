張學友透露半年內即將舉辦全新巡迴演唱會。（環球提供）

張學友自從親口透露正在籌備演唱會的消息一出，立刻讓全球樂迷掀起討論熱潮，日前受訪提及此事他仍不鬆口，僅表示準備好就會公布，笑說：「不要以為我做過很多次演唱會就可以駕輕就熟，不一樣的演唱會，自然就要面對不同的問題與挑戰。現在可以說的就是，未來半年內我準備開演唱會。」

張學友相隔8年日前推出國語單曲〈又十年〉，歌詞意境觸動內心引人共鳴，他也提到初次聽到歌曲時有種來自內心的感動，因歌詞內容跟他的想法和生活上的改變都很接近，而簡單的旋律像是平靜述說著他的經歷，「歌詞中所寫的事會令我想起從前，比如以前會喝酒、會約朋友聚會，現在少了。以前看不開或解決不到的問題，現在都變得沒甚麼大不了」；尤其對歌詞「那些轟轟烈烈讓人懷念已經跟我没有關聯」有深刻感觸，認為：「轟轟烈烈是年輕時才能有的不顧後果的任性，如今回首過往會有種無法挽留的無力感，面對與自己已經無關的不捨時，還是會有點難過。」

〈又十年〉唱得他眼泛淚光，是因為有種親身經歷的強烈感觸，但並不認為是歌曲太沉重，只是希望大家要珍惜時間，張學友認為「好好的過、好好的做就是他現在的心態」，一眨眼又是一個十年，這是年輕時從未有的體會「小時候總覺得時間過得很慢，只想快點長大 ; 更無法理解跟時間競賽的道理 」等到年紀漸長才明白時間是無情的，不會因為好或不好而停止，就如歌詞寫的「時間它殘忍起來毫無道理可言」。面對時光飛逝，他感慨説：「當時間過得越快，你的時間就越少，這是大家都要面對的事實，無限的時間、有限的生命。」

張學友透露半年內即將舉辦全新巡迴演唱會。（環球提供）

張學友還分享一個故事，這首歌本來名為「黃金十年」，連監製歐丁玉都讚好，但他堅持用「又十年」作歌名，解釋：「又十年是一句很簡單又常會說出口的話，但對我來說『又十年』是又過了一個十年，是一種對時間快速流逝的感覺。」學友亦有感觸地說：「在過去這二、三十年每個十年都過得很快，但沒有哪個十年是更重要。」珍惜當下，努力去做自己想做的事，並學著釋懷地看待這件事，即如歌詞最後一句「還能有多少個十年」。