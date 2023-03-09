中華隊在世界棒球經典賽預賽首戰不敵巴拿馬，投手群崩盤成最大主因，投手調度影發熱議，投手教練許銘傑表示，會派上去的投手就是相信他，「可能在某些地方我這邊做得還不夠。」

中華隊昨天由胡智爲先發，前3局無失分，4局續投卻出現亂流，教練團推出去年中職新人王陳冠偉仍採不住煞車，中華隊單局丟掉5分，6局上鄧愷威、曾峻岳都一人未解決就退場，單局動用3位投手又掉了6分。

今天中華隊在台體大練球，教練團也利用這段時間加緊幫球員調整，許銘傑說：「其實沒講什麼，還是鼓勵，看得出來大家第一場都有點緊張，像是曾峻岳、陳冠偉都是第一次打國際賽，就是鼓勵他們在這樣的場面要更積極、強勢去面對每個打者。」

許銘傑表示，投手群表現不好心情一定會比較低落，陳冠偉也不例外，「但當教練的就是盡量鼓勵，不要去影響到後面的比賽。」

許銘傑也將調度責任攬在身上，「教練團都會討論，但主要是我跟總教練，（王）建民主要是協助牛棚投手、確認他們有足夠熱身，還是我這邊看的、調度成分比較大，沒有怪任何人，只是在某些地方我這邊可能做得還不夠。」