天鈺去年季四季儘管有急單貢獻，但仍多少受到整體經濟狀況不佳拖累，去年第四季營收41.3億元、季減少1.47%、年減少34.4%；單季淨利3.48億元、季減少24.4%、年減少75.1%；每股獲利1.87元。單季毛利率26.79%、季減少4.39個百分點、年減少20.86個百分點；營業利益率8.01%、季減少2.74個百分點、年減少23.47個分點。

天鈺2022年營收197億元、年減少13.9%；全年淨利30.7億元、年減少47.5%；全年每股獲利16.49元。平均毛利率36.3%、年減少10.3百分點；營業利益率19.7%、年減少14.1百分點。

庫存狀況來說，天鈺截至去年第四季平均銷貨天數為84.7天，相較去年第三季底的105天減少，且存貨佔總資產來到新低9.85%。

天鈺去年第四季營收占比，顯示器驅動IC佔53.09%、電源管理IC佔16.05%、Mobile IC佔21.47%、其他半導體相關9.13%。各個產品線表現，天鈺去年第四季顯示器驅動IC大尺寸就有急單帶來QoQ的正成長，中尺寸(車載)仍相較去年同期(YoY)成長，但NB續疲軟，去年第四季也未見急單，且終端庫存仍偏高。電源管理IC去年第四季相較第三季持平，先前先修正的產品已經出現止穩，新產品也將在今年加入貢獻。Mobile IC去年第四季出貨動能減緩，今年除看好有FHD TDDI、平板TDDI、AMoled手錶、手環持續加入貢獻，AMoled手機目前驗證中，後續將加入貢獻。其他半導體部分，去年第四季還是以EPD、T-CON表現較好，T-CON是主要動能成長來源，ESL持續受到總體經濟因素影響需求及庫存仍需要時間改善。

董事長林永杰今就四大產品線狀況進行說明，他表示，顯示器驅動IC上，目前終端庫存消耗的速度似乎和體積大小有關係，當下NB、手機的庫存水位高於TV大尺寸，也期望最快可以在下一季可以消化完畢。Mobile IC部分，Mobile(手機)的景氣也不一直太好，終端庫存偏高，但隨著大陸恢復活動，有觀察到大陸市場近來有改善，後續有機會看到換機。電源管理IC部分，確實進入需求低迷狀況，也有大陸廠低價介入搶單，加上國際大廠TI持續擴產，天鈺也持續祭出具優勢產品防守。其他半導體產品部分，EPD也慢慢看到回溫，因市場因素先前延遲的廠商，都陸續動起來；ESL目前雖有庫存問題，但對長期發展趨勢仍樂觀。

談到顯示器市場，林永杰表示，顯示器的底部已經到了，後續應該是緩步向上，電視、手機等需求都會慢慢上來，加上新的工控應用也陸續加入，對整個產業是好的，對產業持「樂觀審慎」。展望第一季，預計大尺寸的出貨量會比去年第四季成長，第二季會再好一點，但價格壓力上，不論是大中小尺寸都依然存在，加上目前晶圓價格還是很硬，尚無降價的消息，另外，他也指出，期望第一季就是今年低點。

天鈺今年現金股利配發率預計會維持以往逾5成的水準，但細節仍需經由董事會核准。