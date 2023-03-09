寒舍2022年第四季合併營收11.89億元，季增達32.71％、年增達52.96％，稅後淨利0.42億元，較去年第三季虧損0.86億元、前年同期虧損1.4億元大幅轉盈，每股盈餘0.46元，全數回升至近3年高點。

寒舍表示，受惠邊境解封帶動住房業務回升、年底聚餐需求暢旺、新據點寒居酒店挹注、年菜外賣及尾牙春酒業績亮麗，去年第四季餐飲營收7.36億元，季增27.41％、年增41.46％，住房營收4.15億元，季增44.64％、年增79.45％，使整體營收恢復疫前9成水準。

累計寒舍2022年合併營收34.22億元、年增達46.63％，為近3年高點，其中餐飲營收22.07億元、年增35.81％，住房營收10.94億元、年增74.52％。雖因前三季受疫情及邊境管制影響，稅後仍虧損3.38億元，但虧損幅度減少53.02％、為近3年最佳，每股虧損3.69元。

看準年後節慶商機，寒舍旗下飯店續推多元餐飲及住房專案，搶攻內需商機。其中，台北寒舍艾美配合台北燈會推出兔躍迎春住房專案，2月挹注營收約250萬元。3月各據點瞄準「她經濟」持續推出相關住房專案及餐飲優惠，在年後積極衝刺業績動能。

寒舍亦透過多元異業合作吸引不同客群，寒居酒店攜手智慧穿戴品牌Garmin，搭配最新上市的智慧腕錶推出限量30組「vivomove Trend美型生活體驗房」，推出3天即全數售罄。而寒舍艾美推出的白色情人節住房專案，目前訂單仍持續湧進。

展望後市，隨著各國國境開放、航班逐步恢復、商務及觀光客回流，寒舍預期相關消費動能應能推升整體客房、餐飲及宴會的業績成長，將持續爭取國外團客、積極拓展海外市場，使住房率維持高峰，同時推出豐富的餐飲優惠深耕國旅市場，多管齊下力拚今年轉盈。