花蓮縣富里鄉長當選人張容榕迄今未宣誓就職，縣府已派代理鄉長暫時負責鄉證，鄉公所最晚在3月下旬辦理第2次宣誓就職典禮，若屆時張容榕仍未就職將辦理補選。

張容榕在競選期間，因家人因素「退出選舉」，並且透過臉書說明退選理由，隨後將戶籍遷出，引起支持這錯愕。不過競選期間，她的支持者仍自發性宣傳，開票結果，她仍以413票差距擊敗尋求鄉長連任的陳榮聰。

張容榕感謝鄉親支持，不過她強調「不會就職富里鄉長」，經選委會公告當選這名單後，張於去年25日未出席宣誓就職典禮。張容榕並在選後，將選舉保證金12萬元及補助款8萬6220元，全數捐出。

縣府指派江東成代理鄉長職務，他說，因張容榕未就職，依法定程序，於第1次就職典禮後3個月內，須第2次通知張容榕宣誓就職，目前暫定3月10日至24日間將擇日再舉辦宣誓就職典禮，日期確定後會通知張容榕。

花蓮縣選委會指出，若第2次宣誓就職張容榕仍未出席，將依照公職人員選罷法規定，在出缺日起3個月內舉辦富里鄉長出缺補選。

對於是否會參加第2次宣誓就職典禮，張容榕至今無法聯繫不知她的意願。