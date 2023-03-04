上觀新聞4日報導，大陸全國政協十四屆一次會議首場「委員通道」集體採訪活動在人民大會堂新聞發布廳舉行。全國政協委員、國家傳染病醫學中心華山醫院教授張文宏說，過去三年，在疫情中都比較辛苦。疫情給大家造成了一些危害，中共中央因時因勢調整了防疫政策，避開了幾波致病率非常高的疫情流行，這是中國能走出疫情的關鍵原因。

張文宏表示，三年來，非常感謝民眾的巨大貢獻，特別是大家對醫務工作者始終非常理解，很多人非常體諒醫務工作者的辛苦。能走出這次疫情，是大家共同努力的結果。特別是今年春節前的一個月，疫情非常嚴峻，壓力很大，他和團隊以及上海的很多專家紛紛到疫情防控相對比較薄弱的地方——社區衛生服務中心，分批去247個社區衛生服務中心查看，看社區基層到底能不能踐行人民至上、生命至上的理念？後來發現，基層醫護人員承擔了非常多的抗擊疫情的工作，他們是走出疫情的關鍵力量。

張文宏說，一天，他去上海市的青浦區朱家角鎮巡診，社區醫生張飛陪同一起過去。在重症病房裡，一個老阿姨看到他以後非常高興地說：「我快好了，謝謝張醫生，我認識你！」他很詫異，她怎麼認識他？張飛告訴他，去年12月下旬，68歲的潘阿姨因感染新冠病毒發燒不退，就近到上海市青浦區朱家角人民醫院就診。由於病情發展迅速，社區衛生服務中心通過醫聯體遠端會診平台聯繫了市區三甲醫院的專家，通過遠端設備，市區的專家指點基層醫務人員救治，讓潘阿姨脫離了危險，除夕夜的前一天順利出院。潘奶奶就是通過遠端設備認識他的。

張文宏聽到後非常感慨，堅定了要進一步提升社區衛生服務中心醫療體系能力建設的決心。千千萬萬個社區醫務工作者，和民眾一起攜手，才能走出疫情。如果可以把社區的衛生力量更高效地動員起來，就可以讓更多社區危重症病人在早期得到更好治療。現在進入了疫情舒緩階段，正是國家強化基層衛生體系的好機會，積累了很多經驗，體制機制也在不斷完善。面向未來，希望能打造一個更張弛有度的分級分流就診體系，整個醫療衛生體系就會更有彈性、更有韌性，生活就可以更從容，未來會更美好。