美式賣場好市多的「科克蘭」衛生紙因為便宜、三層厚度吸引不少忠實粉絲。不過一位會員近日抱怨，他在賣場提了一袋衛生紙結帳後才發現，原本應該有12包的衛生紙，實際上卻只有11包，讓他當場拿回賣場退貨重買，而且這是他第2次遇到這種狀況。許多會員看了之後紛紛直呼，原來衛生紙放進購物車之前還要先算數。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，自己最近購買好市多自有品牌科克蘭的衛生紙，準備離開賣場時才發現，原本應該一袋12包的衛生紙只有11包，最後只好退貨後重新購買，「應該是包裝的問題導致少1包」，更重要的是，其實他之前就曾遇過一次一模一樣的事件，因此決定提醒其他會員，「近期購買此款衛生紙的朋友可以留意」。

對此，許多網友紛紛回應，「嗯⋯以後我也要全開來數數，謝謝提醒！」、「天啊！從來沒數過，還一直買！從今日起，要注意數數看了！謝謝分享」、「下次買要注意了」、「感謝分享經驗，讓大家知道有這樣的情況，以後我都要給它數數看」。

不過也有不少人懷疑，一袋衛生紙少1包應該會很明顯，原PO提貨時怎麼會完全沒發現，「這個拿的時候應該很明顯才對」、「這個凹角沒發現也滿厲害的說」、「結帳時店員也沒發現也很奇怪」，原PO則說明，其實由於外包裝完整、裡面衛生紙的重心不容易偏移，因此若不留心很難發現衛生紙少1包。