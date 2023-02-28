服務業若想吸引客人消費有許多招數，不過若是售價開高賣低，有時可能會因發客人不悅。一位網友表示，連假期間他在新竹縣內灣老街想買豆腐乳，得知店家開價330元後，他覺得太貴沒有買下手，沒想到竟因此2度被罵「吃不起」，還說真的想買就會殺價。事後他一查Google評價發現，店家開高賣低的宰客手法始終如一，而且顧客錢拿得越慢價格越低，讓他直呼「還好沒被當盤子」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，最近爸爸家的豆腐乳剛好吃完，他趁著一家人出遊順便買。由於店家未標示價格，他就直接詢問豆腐乳怎麼賣，得知價格高達330元後打退堂鼓；沒想到正當原PO說明「不用了」時，老闆娘竟回應「我就知道你們吃不起」、「你們吃不起，如果你們真的要買就會殺價」，讓原PO當場傻眼。事後他查詢Google評價才發現，該店開高賣低的銷售手法已成常態，常常是客人錢拿得愈慢、價格愈低，「還好沒被當盤子」。

許多消費者分享店家銷售手法。（翻攝自店家Google評論）

對此，許多人紛紛回應，「最討厭這種店家」、「它這下完了！把自己攤位搞砸了」、「觀光景點就是被這類店家搞到名聲敗壞的吧…」、「老街都不老街了，怎麼會想去老街買農產品呢～」、「觀光區農產加工品，多數都是工廠批發來敲盤子的」。

另外還有不少過來人分享，「我記得那個阿姨還會一直說別家有跟她賣相似產品的店家的壞話，光顧一次就不會再想靠近了」、「他家豆腐乳我買過，當初說的天花亂墜，實際口味非常一般，真的沒有好吃到有330的價值」、「這家我老母也有買過，她跟老闆娘『殺』很久…」、「我大概兩個星期前也在這家看辣椒…老闆娘說她們自己炒的，買的當下她用報紙幫我包起來…結果回家一打開明明就是批發來的…」。