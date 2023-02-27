冬天時低溫常常下探10度以下，保暖就成了居家生活一大重點。一位男子近日表示，小時候爸爸常穿著保暖褲在家走來走去，他都覺得是「老人褲」很好笑，如今他卻要向爸爸道歉，「現在中年的我冬天不穿這個會死掉」。貼文一出釣出許多網友，紛紛直言自己也會穿！

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，小時候看爸爸穿保暖褲在家走來走去，他都覺得很好笑，還會跟妹妹一起笑爸爸穿什麼「老人褲」；沒想到長大之後，原PO才發現爸爸當初的穿搭有道理，只好道歉感嘆，「現在中年的我冬天不穿這個會死掉…」。

一位網友分享自己的老人褲。（翻攝自爆廢公社二館臉書）

對此，許多網友紛紛回應，「越有年紀越怕冷」、「小朋友懂什麼啦，工作出門在外保暖重要」、「大人冷沒關係，小弟弟千萬不能冷到」、「肉色的才及格！回去重穿！」、「尿尿的地方有點黃黃的，才是經典」。

另外有不少同好坦言自己也備有保暖褲，「穿在裡面這超強！1件褲子抵3件衣服！」、「我老公也穿這款」、「可恥褲，以前在馬祖死都不肯穿，冷到吱吱叫，第5年人不舒服沒洗內衣褲，就直接拿新的穿，天啊就跟哥倫布發現新世界一樣，太溫暖了」、「高雄人去林口憲校受訓時，部隊配給了一件，當下覺得好笑，到了晚上我就笑不出來，趕緊穿上它才勉強活了下來」。