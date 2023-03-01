為落實環保，很多人買飲料會自備環保杯，一名男網友分享，逛好市多遇到2個拿冰霸杯裝飲料的人，懷疑對方沒付錢就在裝飲料，發文譴責對方的「貪小便宜」的行為很丟臉，沒想到竟釣出當事人，雙方在留言區激烈開戰，引起網友討論。

一名男網友近日在臉書社團《爆怨公社》上發文譴責，逛好市多遇到2個拿冰霸杯裝飲料的人，忍不住跟身旁的女友吐槽說「（他們）好意思喔！」並表示自己車上也有冰霸杯，但完全不會想拿下來裝飲料，結果拿著冰霸杯裝飲料的路人聽到後，立刻轉頭對他與女友咆哮，讓他超級火大。

貼文曝光後，當事人則到留言處還原事情真相說，她當下根本沒有惱羞成怒，也不曾對男網友咆哮，只有轉頭告知對方她們買的是熱狗套餐，原本就有包含飲料，而原PO聽到後根本不敢看她，就直接跑掉了。

當事人強調，她在櫃檯點餐就詢問好市多熟食部的男店員「飲料能否用自己的杯子裝？」男店員回說可以用環保杯裝飲料，因此無法理解原PO為什麼要在臉書上發文公開檢討她的行為，也希望對方能把文章刪除，她同時也附上自己買熱狗套餐的發票，狠狠打臉原PO。

而原PO接著在留言處火力全開，稱本來就不可以用自己的飲料杯裝飲料，還說一定是女網友狂跟店員拗，並譴責對方可能害店員丟掉工作。

不過，網友們卻一面倒支持拿冰霸杯裝飲料的人，不少人表示好市多沒有規定不可以用環保杯裝飲料，原PO是不是忌妒人家的飲料比較大杯才這樣，「一直不願意承認錯誤」、「你不拿，就要別人不拿，有付錢為什麼不能拿」、「這個有離譜到」。