物價飛漲，作家黃大米近日回台北發現手搖飲料漲價了，一杯中杯的鮮奶茶竟然要價50元，讓她驚呼「50元越來越薄！」也引起網友熱烈討論，不少苦主表示，現在錢越來越小，去市場買幾個東西，1000元就噴了，很誇張。

作家黃大米昨在臉書上發文說，最近回到台北發現，一家知名連鎖的手搖飲料店漲價了，中杯的溫鮮奶茶要50元，讓她超級驚訝，也忍不住感嘆說，50元是越來越薄了。

貼文引起網友討論，不少民眾深有同感說，不只是50元而已，現在都覺得1000元超級薄，一下子就花光光了。「現在的1000元好像當100元使用」、「我現在就覺得1000超薄的」、「去個市場沒買什麼東西一張1000元就沒了」、「最近物價上漲的好誇張的感覺」、「錢真的變超小」。

另有網友則說，東西狂漲、薪水不漲，不知不覺竟然開始戒手搖飲料了，現在幾乎都是喝超商有賣的純喫茶，或者是自己在家泡茶喝。「我只敢喝純喫茶，真的手搖飲好貴」、「改成白開水泡天仁綠茶粉」、「只好改喝開水」。