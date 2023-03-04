因應永續發展、緊跟數位趨勢等目標，台新金控積極招募新血，4日參與臺大徵才博覽會。台新金控4日指出，今年鎖定各領域潛力新生代，並積極延攬數位科技與國際人才，預計釋出超過3,000個職缺，徵才規模更勝往年，並預計招募70名儲備幹部(MA)，年薪百萬起跳。此外，今年也將啟動海外招募計畫，首波將於4月初在日本展開。

台新金控主管及儲備菁英們於台大徵才攤位上，熱情提供職缺諮詢及履歷健診，現場互動熱絡。觀察年輕學子詢問度最高的人才招募專案包含「台新金控儲備菁英計畫(MA Program)」及「Early Win 職場體驗計畫」。

台新金控表示，為接軌國際永續趨勢，落實推動淨零計畫，今年「台新金控儲備菁英專案」(MA Program)」將納入永續培訓課程規劃，期許培育更多永續種子，讓每一位台新的MA都有機會成為永續MA，未來將於各業務面向推動永續金融，持續引領企業夥伴朝永續經營發展，並提供客戶多元、創新的普惠金融商品與服務，以實踐台新「認真永續 綠色生活」的永續策略主軸。2023年MA專案共分為八大組別，分別為「個人金融組」、「數位金融組」、「法人金融組」、「國際金融組」、「金融市場組」、「證券市場組」、「數據分析組」及「人壽保險組」。

今年邀請各組別MA學長姐到場分享台新MA專案特色及親身成長經歷，透過生動的職場甘苦談，讓求職新鮮人們躍躍欲試。台新MA專案擁有完整多元的培訓機制，學習資源豐富，配合海外業務發展，MA成員也有機會至海外實習或於培訓後至海外據點服務。MA專案為台新職涯發展的快速跑道，歡迎優秀人才踴躍嘗試。

台新「Early Win職場體驗計畫」則是專為大四及碩二即將邁入職場的學生所提供的實習計畫，今年已邁入第12年。台新每年提供超過300個實習名額，職缺多元，深受學生青睞。不同於寒暑假短期實習，台新更重視提供學生完整長期的實習機會，讓學校課業與職場實習並進，幫助即時將在校所學運用於實際職場環境中。每年有逾百名表現優異的學生，在實習期間即收到正式聘書，畢業後除可以直接接軌自己的理想職務，更不必擔心職場適應問題。

因應國內外業務成長快速，台新持續招募新鮮人職缺，例如：存匯專員、儲備理財專員、法金助理、客戶關係經理人、壽險顧問、客服專員、程式設計師等，也歡迎具金融相關經驗的專業人才加入。此外，考量海外市場需求，今年將啟動海外招募計畫，首波海外徵才將於4月初於日本展開，展現對具海外生活經驗及語言專長之人才的強烈需求。