中央流行疫情指揮中心公布，國內新冠疫情今天新增10307例，分別為10090例本土病例及217例境外移入；另確診個案中新增60例死亡。指揮中心發言人羅一鈞表示，今天新增確診個案10090例，比上周日同期下降超過2成。明天就是校園口罩鬆綁上路第一天，觀察一周後，最快下周記者會可望宣布輕症確診者免隔離。

指揮中心公布，本土新冠疫情今天新增1萬90例病例，和較上周日1萬2792例將比，降幅達21.1%。

羅一鈞表示，由於連假效應已經結束，加上明天是周一，通常都會是一周當中確診數最少的一天，因此預估，明天確診數有望跌破萬例以下。

明天3月6日是校園第二階段口罩鬆綁上路日，羅一鈞表示，目前疫情持續處於低點，對後續確診者免隔離的防疫鬆綁時機越來越成熟，校園口罩鬆綁後，將會觀察一周，若沒有其他變化，最快下周記者會有望宣布新措施。

羅一鈞表示，輕症免通報、免隔離的防疫措施目前包括配套已經討論的差不多，但新的通報定義涉及通報流程修改，需要和地方衛生單位以及醫療院所合作，相關部會的指引也會需要修改指引。

羅一鈞表示，最快下周宣布後，還會再給予約10天的預告期以及新制宣導期後再實施，推算大約就是在三月底就有望實施。