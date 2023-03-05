根據伊朗新聞通訊社和社群媒體影像，因為新一波疑似毒藥攻擊事件影響到伊朗數十所學校的女學生，擔心的家長今天在首都德黑蘭和其他城市抗議。

路透社報導，最近幾個月已有數百名女學生受影響而患病，原因至今不明。伊朗官員認為這些女孩可能是中毒，並指責德黑蘭當局的敵人。

衛生部長說，這些女孩遭受「輕度毒素」攻擊，一些政治人物認為，這些女孩可能是遭反對女孩受教育的強硬伊斯蘭主義團體鎖定為目標。

內政部長法茲里（Abdolreza Rahmani Fazli）今天說，調查人員找到「可疑的樣本」，正在研究中。

法茲里在官方伊朗通訊社（IRNA）發布的聲明中說：「在實地調查時，發現可疑樣本，正在調查中…以確定學生生病的原因，結果將儘速公布。」

伊朗31個省中至少10個省的30多所學校今天遭受相關疾病影響。社群媒體發布的影像顯示，家長聚集在學校帶孩子回家，有些學生被救護車或巴士送往醫院。

根據路透社核實的一段影片顯示，位在德黑蘭西區的教育部大樓外今天有一群家長聚集抗議這些疾病，結果演變成反政府示威活動。

抗議者高喊：「巴斯杰（Basij，伊朗民兵組織）、伊斯蘭革命衛隊（Revolutionary Guards），你們是我們的達伊沙（Daesh，IS的別稱）。」這是將伊朗革命衛隊和其他安全部隊比作聖戰士團體伊斯蘭國（Islamic State, IS）。

根據未經證實的影片，德黑蘭另外兩個地區以及伊斯法罕（Isfahan）和拉希特（Rasht）等其他城市也出現類似的抗議活動。

社群媒體最近幾天貼出一些女孩生病的照片和影片，她們感到噁心或心悸。其他人抱怨頭痛。路透社無法核實這些貼文。