教育部長潘文忠上月底提出將逐步降低幼教師生比政策，直接衝擊私立幼兒園招生與師資來源，以及增加成本負擔，卻沒有相關配套補助。國民黨團今舉行記者會，邀請中華民國幼教聯合總會、新北市家長聯合會代表，呼籲教育部盡速與幼教業者和家長團體面對面溝通，提出相關配討措施，降低對私幼業者衝擊，確保孩童與家長受到公平對待。

副書記長吳怡玎指出，國民黨團支持0至6歲國家養的政策，降低師生比，國民黨團也支持，這樣可以讓老師更有精神好好照顧孩子，但重點是，補助一定要公平，而現在政府補助幼教不是患寡，而是患不均。吳怡玎認為，政府端出0至6歲國家的牛肉，不要最後讓業者，甚至家長自己埋單，變相剝削私立幼教業者和家長。

吳怡玎說，國民黨團和幼教業者認同調降師生比政策，但是看不到教育部的配套措施，公幼44％學生受到政府最多的補助，準公幼36％也有政府補助，但私幼1：12師生比政策推出後的成本，是要業者負擔？還是家長負擔？一旦私幼業者經營不下去關門，國家幼教資源還會足夠嗎？最後受到傷害的還是孩子和家長。

國民黨立委李德維表示，民進黨政府端出幼教政策，應該要有配套措施，不要政府端牛肉，卻要業者和家長埋單，這是不公平的。教育部貿然將1：15師生比降到1：12，教育部應該要講清楚，不能只有做法，沒有配套，包括影響到經費、師資甚至學費問題，教育部到底有沒有審慎思考過？

李德維呼籲潘文忠，盡速邀集幼教業者、家長團體進行討論，不要讓抽籤公幼與否的運氣，來決定孩子的未來，讀私幼的孩子也是國家的孩子，必須公平補助，0-6歲國家養不是口號，調整師生比之後，業者成本、家長負擔增加，還要面對物價飛漲，這是不公平的。請陳內閣不要只會喊溫暖內閣，卻華而不實。

中華民國幼教聯合總會總會長廖文秀呼籲，教育部推出幼教新政策，應該要和幼教業者充分討論，讓幼教業者充分了解教育部執行內容，不要片面式的政策霸凌，霸凌全國幼教業者和家長。

廖文秀強調，在少子化衝擊之下，1：12師生比的政策，在萬物齊漲、工資調漲的成本壓力中，會讓幼教業者難以經營，並痛批潘文忠已不適任教育部長，應該下台負責。