在台股方面，日盛上選基金研究團隊表示，預期台股盤勢將維持高檔震盪整理，短線個股仍有表現機會。

台股受到美股影響，盤勢高檔盤堅震盪難免，然月線仍見到強勁支撐，日盛上選基金研究團隊表示，目前加權指數站上所有均線仍屬多方有利格局，後續關鍵在於量能能否溫和增加。展望後市，短線上指數雖未創新高，但投信基金淨值創今年來新高，顯示股市多頭趨勢未變，指數休息化解年初以來過熱的行情，股市型態更加健康。3月向來是上市櫃公司密集公布股利的時期，殖利率高的企業易獲法人青睞，3月股利政策將成為盤面焦點。

日盛投信認為，由於台灣下半年多數產業可望回到正軌，投資策略上仍應均衡布局。盤面焦點族群方面，電子可關注包括半導體先進製程、矽智財、高速傳輸、伺服器供應鏈、汽車電子供應鏈；傳產則可留意台灣刺激消費概念股、中國基礎建設概念股、生技、金融、成衣、製鞋以及重電等族群。