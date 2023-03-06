苗栗縣遠雄健康生活園區不明原因起火燃燒。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

火勢燒到今天清晨還再燒。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣遠雄健康生活園區約20.6公頃，因故推動不成，如今雜草叢生待苗縣府活化。5日下午5點25分園區內，不明原因起火燃燒，現場雜草、雜物延燒，一整天下來燒到6日下午3點多，燃燒面積達10萬平方公尺，相當於14座足球場大，消防人員目前仍持續布水線控制火勢中。

遠雄集團2011年與苗栗縣府簽約，原定在後龍鎮建造一座醫療園區，但後來因為台北市大巨蛋工程風波，後龍醫療園區建設破局，如今轉為農牧用地，縣府搭建圍籬封閉，等待活化利用。

昨天5日下午園區內不明原因起火燃燒，現場濃煙密布、火勢猛烈，民眾行經台72快速道路、國道3號，方圓4公里內都能看見火舌，許多民眾直指煙幕瀰漫、充滿塑膠臭味，直到6日凌晨附近居民都還能聞到濃濃臭味。

苗栗縣消防局獲報後趕往現場救援，現場因為圍籬封閉進不去，現場消防人員研判沒有立即危險性持續警戒，今天開門後配合怪手開挖餘燼，並持續滅火。

消防局指出，現場燃燒面積約10萬平方公尺，因為堆置不少雜物，還有布滿雜草，因此火勢蔓延很快，目前仍在控制中，今天應該沒辦法處理完畢。