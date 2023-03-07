向丈夫公司買紅酒涉貪？ 前北市勞動局長陳信瑜罪嫌不足簽結

前台北市勞動局長陳信瑜涉貪，台北地檢署7日起訴，另陳女涉嫌不實使用及核銷首長特別費，向她丈夫所創辦的異象國際公司購買以色列品牌紅酒，金額3萬4650元部分，檢察官認為犯罪嫌疑不足，另予簽結。

檢調調查，陳女2021年以首長特支費向丈夫所創辦的異象國際公司購買紅酒，作為贈與社團及員工尾牙慰問摸彩的禮品，2筆金額分別為1萬5750元、1萬8900元。

去年4月，台北市議員要求陳女在市議會民政委員會進行專案報告，陳女坦言有2筆先生所創辦的異象國際公司單據，超出1萬元額度，用來購買紅酒，做為禮品贈與社團及員工尾牙慰問摸彩，因2筆共超過1萬4650元，違反《公職人員利益衝突迴避法》，她已依規定繳交罰款。

當時陳女強調，特支費在1萬元以內，可以向任何人購買商品，包括家人，只要單筆在1萬元以內，且每年有10萬元的額度，這是法律明文規定，並稱會向異象公司購買紅酒「是因專利跟唯一」。

陳女並在臉書發文解釋，丈夫自揹負家族負債後，也只是個受僱勞工。而特支費明定可以向任何人購買商品，只要單筆金額在1萬元額度內。但她仍對於超出1萬塊額度購買尾牙商品，向社會大眾道歉。

北檢去年7月曾指揮調查局台北市調查處搜索陳女住處2地點，約談陳女到案，北檢今偵結，依貪汙等罪起訴陳女。另陳女向丈夫公司買紅酒部分則因犯罪嫌疑不足，予以簽結。

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